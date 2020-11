Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschmiert und beschädigt

SömmerdaSömmerda (ots)

Unbekannte ließen in der Mainzer Straße von Sömmerda ihren Unmut freien Lauf. Ein Zeuge stellte am Montagmorgen fest, dass die Schaufensterscheibe eines Baumarktes beschädigt und die Fassade eines Supermarkes beschmiert worden waren. Mit einem Schriftzug an der Wand hatten die Täter ihren Ärger über den Corona Virus kundgetan. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell