Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

ErfurtErfurt (ots)

Am 22.10.2020 kam es gegen 18:20 Uhr auf dem Radweg zwischen Elxleben und Kühnhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide Radfahrer kamen dabei zu Fall. Nach Aussagen der Geschädigten sei ein weiterer Radfahrer an der Unfallstelle erschienen und habe der Geschädigten aufgeholfen. In der Folge habe sich der Helfer von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte trug eine graue Jogginghose. Der unbekannte Helfer wird gebeten, sich als Zeuge im Verfahren zur Verfügung zu stellen und sich im Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 248743 zu melden. (JS)

