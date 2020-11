Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Bus gestürzt

ErfurtErfurt (ots)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht die Erfurter Polizei. Der Unfall ereignete sich gestern Nachmittag gegen 15.50 Uhr im Bereich der Häßlerstraße/ Thielenstraße. Ein Linienbus der EVAG kam aus Richtung Jenaer Straße und war in Richtung Wilhelm-Busch-Straße unterwegs, als ein Autofahrer in weitem Bogen auf die Häßlerstraße einbog und so in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Durch das Bremsmanöver stürzten zwei Fahrgäste in dem Bus und verletzten sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter und verließ somit pflichtwidrig die Unfallstelle. Gesucht werden nun Zeugen die Angaben zu dem Unfall und dem gesuchten Pkw machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Rufnummer: 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0257451, entgegen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell