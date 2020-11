Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomat geknackt

ErfurtErfurt (ots)

Auf einen Parkscheinautomaten im Erfurter Norden hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Unbekannten machten sich mit Trennschleifer und Hebelwerkzeug an dem Automaten zu schaffen und gelangten so an einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Automaten ist, kann nicht gesagt werden. (JS)

