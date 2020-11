Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viel Geld verloren

ErfurtErfurt (ots)

Eine Seniorin ging in Erfurt Betrügern auf den Leim. Die Dame wurde von Unbekannten telefonisch kontaktiert. Ihr wurde vorgegaukelt, dass sie mehrere zehntausend Euro gewonnen habe. Vor der vermeintlichen Geldübergabe sollte die Rentnerin Google Play Karten besorgen. Die Täter riefen die 77-Jährige dann vermehrt an und die Frau übermittele den Betrügern die PIN Codes der Karten. Insgesamt 18 000 EUR ergaunerten die dreisten Diebe so. Das Spiel trieben die Unbekannten über etwa eine Woche. Erst dann dämmerte es der Seniorin, dass sie einem falschen Spiel aufgesessen war. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell