Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt unterzogen Polizeibeamte in der Nacht von Samstag zu Sonntag einen 27-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Der Skoda Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, der Drogenschnelltest schlug positiv an. Ein 42-jähriger Autofahrer wurde in derselben Nacht in Walschleben einer Kontrolle unterzogen. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,38 Promille. Sein Auto konnte keinen Versicherungsschutz mehr vorweisen und war zum Entstempeln ausgeschrieben. Für beide Autofahrer endete die Fahrt, Blutentnahmen wurden veranlasst und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Bei weiteren Kontrollen im Landkreis wurden noch mehr Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln festgestellt. Vier Fahrer erwischten die Beamten unter dem Einfluss von Drogen, zwei weitere Fahrer waren alkoholisiert. Sie pusteten zwischen einem und 2,4 Promille. Die Auto- und Fahrradfahrer waren in Frömmstedt, Sömmerda und Elxleben unterwegs. (JS)

