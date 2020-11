Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heckklappe aufgehebelt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Um an ein Schweißgerät zu gelangen, hebelten Diebe am Wochenende in Schwerstedt die Heckklappe eines Transporters auf. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Der Wert der Beute beträgt ca. 800 EUR. (JS)

