Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Radler

ErfurtErfurt (ots)

Im Bereich der Liebknechtstraße wurden am Wochenende zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Eine 23-Jährige wurde in den frühen Samstagmorgen Stunden einer Kontrolle unterzogen. Stolze 2,15 Promille erreichte die junge Fahrradfahrerin. Sonntag früh ging den Polizisten an derselben Stelle erneut ein betrunkener Radler ins Netz. Über 1,7 Promille erreichte der 34-Jährige bei dem durchgeführten Atemalkoholtest.

