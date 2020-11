Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe unterwegs

ErfurtErfurt (ots)

Erneut hatten es Diebe am Wochenende auf hochwertige Fahrräder abgesehen. In der Webergasse wurden die Langfinger in einem Hinterhof fündig und stahlen zwei E-Bikes im Wert von über 5500 EUR. Um in den Innenhof zu gelangen, hatten die Langfinger eine Tür aufgehebelt. Aus einem Keller in der Dortmunder Straße stahlen Diebe einen Hochdruckreiniger sowie ein Fahrrad. Fünf Fahrräder fielen im Süden der Stadt Dieben zum Opfer. Ein Mountainbike für über 1200 EUR stahlen Diebe aus einem Keller in der Scharnhorststraße. Neben dem Drahtesel ließen die ungebetenen Gäste auch ein Navi und ein Schloss mitgehen. Auch in der Peter-Cornelius-Straße und in der Rudolfstraße hatten es Unbekannte auf E-Bikes und herkömmliche Fahrräder abgesehen. Die Räder verschwanden aus dem Hausflur bzw. dem Kellerbereich und haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell