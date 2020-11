Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos verschwunden

ErfurtErfurt (ots)

Drei Autos wurden am Wochenende in Erfurt gestohlen. Alle Fahrzeuge parkten im öffentlichen Verkehrsraum. Am Samstag verschwand gegen 6.00 Uhr ein VW in der Filßstraße. In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahlen Diebe einen Audi am Jakob-Kaiser-Ring. Im selben Zeitraum wurde in der Friedrich-Engels-Straße ein VW entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell