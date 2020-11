Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestört

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Vormittag versuchte ein Dieb Buntmetall von einem Firmengelände im Norden der Stadt zu stehlen. Der Langfinger überstieg einen Zaun und machte sich an einem Container zu schaffen, in dem Kupferkabel gelagert waren. Bei dem Rundgang des Sicherheitsdienstes wurde der Dieb gestört, so dass er von seinem Vorhaben abließ und unerkannt flüchten konnte. (JS)

