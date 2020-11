Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Contra Corona

ErfurtErfurt (ots)

Am Wochenende nahmen es zwei Männer mit den Hygienevorschriften in Erfurt nicht ganz so genau. In einer Tierarztpraxis eskalierte es, weil ein 72-Jähriger sich nicht an die Vorschriften hielt. Er weigerte sich die Praxis zu verlassen, beleidigte das Personal sowie die Besucher und leistete gegen die Polizei Widerstand. Auch in einem Getränkeshop lehnte ein 60-Jähriger den Mundschutz ab. Mehrere Kunden warfen den Mann aus dem Laden. Zudem wurde er mit einem Holzstab auf den Kopf geschlagen. Für beide Schutzmaßnahmen-Verweigerer endete das Wochenende mit leichten Verletzungen und den entsprechenden Anzeigen. (JS)

