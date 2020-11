Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Wochenende - 14 Haftbefehle

ErfurtErfurt (ots)

Dieses Wochenende wurden durch den Inspektionsdienst Süd zunächst insgesamt 13 Haftbefehle in Erfurt vollstreckt. In 12 Fällen konnte durch die festgestellten Personen die Vollstreckung der Haftbefehle durch Begleichung der gerichtlich geforderten Geldbeträge abgewendet werden. In einem Fall handelte es sich um einen Haftbefehl mit dem Zweck der Vollstreckung einer Untersuchungshaft des Freistaates Bayern, welcher nicht mit Geldzahlung abgewendet werden kann. In einem anderen Fall wurde der Verurteilte in seiner Wohnung in der Erfurter Innenstadt angetroffen. Auch hier konnte der Verurteilte durch Zahlung eines Geldbetrages die Haft abwenden. Jedoch stellten die Beamten in der Wohnung der Person diverse Gegenstände, welche zum Konsum von Betäubungsmitteln bestimmt sind, fest. Auf Grund dessen und der Tatsache, dass die Person u.a. wegen drogenspezifischer Vortaten bereits polizeilich bekannt ist, ergab sich für die Polizeibeamten ein erneuter Verdacht einer vorliegenden Straftat. Die Wohnung der erneut verdächtigen Person wurde auf Anordnung des diensthabenden Bereitschaftsrichters durchsucht. Hierbei konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge festgestellt und beschlagnahmt werden. Ebenso wurde durch die Beamten eine größere Bargeldmenge sowie mehrere Gegenstände, welche dem Waffenrecht unterliegen, beschlagnahmt. Weiterhin konnten mehrere zum Teil hochwertige Baumaschinen sowie ein Elektroroller, für welche der Verdächtige keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte, beschlagnahmt werden. Der nun Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und nach Vorführung am Amtsgericht Erfurt in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt verbracht. Somit stieg die Zahl der vollstreckten bzw. durch Bezahlung erledigten Haftbefehle auf 14. (StSchw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell