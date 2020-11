Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagentor verunstaltet

SömmerdaSömmerda (ots)

Für den Eigentümer einer Garage in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda gab es am Sonntagmorgen eine böse Überraschung. Unbekannte hatten über Nacht das Garagentor mit weißer Farbe bemalt. Dadurch entstand ein Schaden von 200,- EUR. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.(FR)

