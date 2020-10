Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reinlicher Dieb

SömmerdaSömmerda (ots)

Diebe haben es bei Kellereinbrüchen oft auf Fahrräder oder Werkzeug abgesehen. In Sömmerda scheint aber ein besonders reinlicher Einbrecher unterwegs zu sein. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brach eine unbekannte Person in der Frohndorfer Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und ließ elf Packungen Waschmittel mitgehen. Offensichtlich hat der Dieb reichlich schmutzige Wäsche zu waschen. (JN)

