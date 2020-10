Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos umfunktioniert

ErfurtErfurt (ots)

Ein Unbekannter funktionierte auf dem Gelände eines Autohandels in der Weimarischen Straße zwei Autos kurzerhand zu Spielgeräten um. Offensichtlich machte sich die unbekannte Person einen Spaß daraus, auf ein Autodach zu klettern, auf ein anderes Fahrzeug zu springen und von dort auf die Motorhaube zu rutschen. Der Spaß blieb nicht ohne Folgen. Mitarbeiter des Autohandels stellten am Donnerstagmorgen an den beiden Autos Karosserieschäden in Höhe von 2.000 Euro fest. (JN)

