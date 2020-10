Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 34-Jähriger bei Straßenbahnunfall verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Donnerstagmittag kam es in der Magdeburger Allee zu einem Unfall, bei dem eine Straßenbahn beteiligt war. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr stadteinwärts und beabsichtigte, auf Höhe der Filßstraße, verbotswidrig zu wenden. Dabei übersah er eine Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß stürzte in 34-jähriger Fahrgast in der Tram und verletzte sich leicht. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. (JN)

