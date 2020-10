Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

ErfurtErfurt (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizisten, als sie am Donnerstagabend in Erfurt einen Fahrradfahrer kontrollierten. Die Beamten waren auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden, weil er ohne Licht fuhr. Der Radfahrer versuchte zu flüchten, kam allerdings nicht weit. Als die Polizisten den jungen Mann nach einem Ausweis durchsuchten, stießen sie in seinem Rucksack auf über 40 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels ermittelt. (JN)

