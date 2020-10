Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Auf einen Renault Kangoo hatte es ein Dieb in der Nacht zu Donnerstag in der Schlüterstraße von Erfurt abgesehen. In einem unbeobachteten Moment schlug der Täter die Heckscheibe des Wagens ein, um in das Innere zu gelangen. Dort bediente sich der Langfinger an Werkzeugen im Gesamtwert von 2.500 Euro. Auf 1.000 Euro wird der Schaden an dem Auto geschätzt, den der Täter hinterließ. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell