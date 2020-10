Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raub auf der Riethbrücke - Zeugenaufruf

ErfurtErfurt (ots)

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter die Riethbrücke in Erfurt. Auf Höhe einer Baustelle wurde dieser von drei jungen Männern angesprochen. Als der 28-Jährige kurzzeitig abgelenkt war, maskierten sich zwei der drei Männer. Alle drei schlugen den Geschädigten im Anschluss zu Boden und fixierten ihn dort. Die Täter entwendeten in der Folge dessen Mobiltelefon und Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Warschauer Straße.

Wer hat möglicherweise das Tatgeschehen beobachtet und kann sachdienliche Angaben dazu oder zu den drei Personen aufführen?

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Nord unter der Benennung der Vorgangsnummer 0253782/2020 entgegen. (JK)

