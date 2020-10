Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "ausgebürgert"

ErfurtErfurt (ots)

Am 28.10.2020 gegen 09:30 Uhr bat eine Gerichstvollzieherin die Beamten des ID Süd um Vollstreckungshilfe. Diese war beauftragt, einen Räumungstitel in einem westlichen Erfurter Vorort zu vollstrecken. Der Betroffene weigerte sich jedoch, seine Wohnung zu verlassen. Da der 42jährige Erfurter als Reichsbürger und Gewalttäter ein "guter Bekannter" der Polizei war, wurden sofort zwei Streifen eingesetzt. Diese trafen alsbald am Einsatzort ein. Ganz entgegen bisheriger Begegnungen verhielt sich der Mann recht kooperativ und war mehr damit beschäftigt, seine kruden Weltanschauungen zu propagieren. Da er jedoch keine Fahrerlaubnis besitzt, zuvor allerdings mit seinem nicht mehr versicherten Pkw an der Wohnung erschien, wurde er zudem erneut angezeigt. Die Wohnungsräumung wurde, wie gerichtlich verfügt, realisiert. Überdies unterstützten die Beamten noch bei der Unterbringung seiner Kanarienvögel.

Die Suche nach einer neuen Wohnung wird sich jedoch noch mehrere Monate verzögern. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (MF)

