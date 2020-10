Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Sömmerda stand für einen kurzen Moment ein abgeparkter Vito offen, als Diebe die Gelegenheit nutzten und zugriffen. Ganze drei Minuten blieben den Langfingern um an Handy und Geldbörse zu gelangen. Zwischen 14.35 - 14.38 Uhr müssen die Diebe zugeschlagen haben. Neben persönlichen Dokumenten gelangten sie auch an mehrere hundert Euro Bargeld. (JS)

