Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad und Fahrräder gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

In Vieselbach stahlen Diebe Dienstagabend ein Quad. Das Gefährt im Wert von ca. 4000 EUR wurde kurz darauf im Gewerbegebiet wieder aufgefunden. Wie es dahin kam und wer für den schlechten Scherz verantwortlich ist, kann nicht gesagt werden. Hochwertige Fahrräder wurden in der Klausenerstraße. Die Diebe brachen Keller in zwei Mehrfamilienhäusern auf und gelangten so an vier Fahrräder im Wert von ca. 5000 EUR. (JS)

