Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Zubehör verschwunden

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Nutzer eines Sprinters gestern Morgen. Er hatte das Auto am Wochenende am Nettelbeckufer abgestellt und musste gestern früh feststellen, dass Diebe in das Fahrzeug eingebrochen waren. Die Unbekannten hatten es auf Vermessungstechnik abgesehen und stahlen Geräte im Wert von über 3600 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell