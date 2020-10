Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder da

Erfurt (ots)

Gestern Abend konnten zwei gestohlene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Zeuge meldete ein unangeschlossenes Fahrrad in einem Treppenhaus im Erfurter Norden. Bei der Überprüfung des Mountainbikes stellte sich heraus, dass es als gestohlen gemeldet war. Es wurde sichergestellt. Bei einem Einsatz An der Lache wurde festgestellt, dass ein junger Mann ein gestohlenes Smartphone dabei hatte. Die IMEI Nummer stand in Fahndung, so dass die Polizisten das Handy sicherstellten. (JS)

