Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken verunfallt

Erfurt (ots)

Im Bereich Hochstedt nahmen Polizeibeamte gestern Nachmittag einen Verkehrsunfall auf. Vermutlich hatte ein betrunkener 52-jähriger Autofahrer einen Platten. Er kam aus Richtung Vieselbach und fuhr in Richtung Mönchenholzhausen, als ihm das Malheur passierte. Er parkte seinen Pkw an einem Feldweg und danach fuhr das Auto aus bisher unbekannten Gründen gegen ein Verkehrsschild, einen Gartenzaun und gegen einen Stromkasten. Der Mann stieg aus dem Auto aus, begutachtete den Schaden und verließ dann mit dem Fahrzeug pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen hatten das Ganze beobachtet und informierten die Polizei. Nach kurzer Absuche konnte der 52-Jährige in seinem Auto festgestellt werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von knapp 1,8 Promille. Aufgrund des beschädigten Stromkastens waren einige Haushalte zeitweise ohne Strom. Bei dem Betrunkenen wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (JS)

