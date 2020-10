Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Polizeibeamte

Landkreis Sömmerda (ots)

Das in Thüringen vieler Orts einige Polizeibeamte schon die neue Uniform tragen ist bestens bekannt. Auch im Landkreis Sömmerda sieht man immer mehr Polizisten im schicken neuen Outfit. Als sich gestern Abend in Buttstädt zwei Herren als Polizisten ausgaben war aber schnell klar, dass hier etwas nicht stimmt. Zwar stand auf ihren dunklen Jacken "Polizei", das Landeswappen und die Schulterstücke fehlten aber. Zu den gefälschten Jacken trugen die Witzbolde kurze Hosen und Turnschuhe. Als sie dann auch noch einen jungen Mann aufforderten seinen Ausweis vorzuzeigen, hörte der Spaß endgültig auf. Um wen es sich bei den Möchtegern Polizisten handelt, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell