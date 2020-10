Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerst verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen kam es gegen 06.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B86. Ein 65-Jähriger Fahrradfahrer kam aus Richtung Weißensee und war in Richtung Straußfurt unterwegs, als er von einer Sattelzugmaschine erfasst wurde. Der LKW Fahrer war auf die B86 aufgefahren und hatte den Radfahrer vermutlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Erfurt geflogen werden. Es kam zu umfangreichen Maßnahmen am Unfallort, so dass die Straße gesperrt werden musste und ein Gutachter angefordert wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell