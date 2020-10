Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagvormittag führte die Polizei in Weißensee eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h erreichte eine 37-Jährige Autofahrerin mit gemessenen 101 km/h mehr als doppelt so viel. Fünf AutofahrerInnen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Auch in der Hannoverschen Straße in Erfurt wurden mehrere Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h erreichte ein Autofahrer mit 164 km/h einen stolzen Wert. Auch hier stehen Fahrverbote, Geldbußen und Punkte in Flensburg an. (JS)

