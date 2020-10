Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blumenladen im Visier

Sömmerda (ots)

Gestern Abend brachen Diebe in einen Blumenladen in Sömmerda ein. Die Diebe zerstörten dafür mehrere Fensterscheiben und richteten so einen Schaden von ca. 750 EUR an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Im Umfeld wurden zwei polizeibekannte Männer festgestellt und vorläufig festgenommen. Einer der Männer hatte einen Schraubendreher dabei. Der 38- und der 40-Jährige wurden vorläufig festgenommen, befinden sich aber wieder auf freiem Fuß. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell