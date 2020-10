Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestört

Erfurt (ots)

Eine 50-Jährige wachte in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ihrer Wohnung am Berliner Platz auf weil sie hörte, dass sich jemand an ihrer Wohnungstür zu schaffen machte. Als die ungebetenen Gäste Geräusche aus der Wohnung wahrnahmen flüchtete das Duo. Die Mieterin konnte vom Fenster aus beobachten, wie zwei Unbekannte aus dem Haus rannten. Um wen es sich bei den Dieben handelte, ist nicht bekannt. (JS)

