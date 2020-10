Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Waffe geflüchtet

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag entdeckten Polizeibeamte in der Innenstadt einen alten Bekannten. Da der 36-Jährige immer für eine Überraschung gut ist, entschlossen sich die Polizisten zu einer Personenkontrolle. Der Mann zeigte sich wenig begeistert und versuchte zu flüchten. In der Hektik stürzte er allerdings mit seinem Fahrrad. Warum er flinke Füße bekam war schnell klar. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stießen die Beamten auf eine Luftdruckwaffe. Die Erlaubnis eine solche Waffe führen zu dürfen, konnte er nicht vorweisen. Die Makarov Nachbildung wurde sichergestellt, die entsprechende Anzeige gefertigt. (JS)

