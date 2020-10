Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Erfurt (ots)

Wieder suchten Diebe am Wochenende Keller und Gartenhäuschen auf und stahlen alles, was nicht niet- und nagelfest war. Hauptsächlich verschwanden Fahrräder aus Kellern bzw. aus Gartenlauben. So geschehen in der Gneisenaustraße, der Fr.-List-Straße, der Hochheimer Straße und auch in Salomonsborn. Hier wurden insgesamt fünf Fahrräder mit einem Gesamtwert von knapp 5000 EUR entwendet. In einer Gartenanlage brachen Diebe eine Laube auf und stahlen Werkzeuge und einen Fernseher. Außerdem ließen sie ein Sparschwein mit mehreren hundert Euro mitgehen. Der entstandene Sachschaden an der Tür ist mit 150 EUR auch nicht unerheblich. Waschmittel, Klopapier, Bier und Fußbodenleisten wurden aus Kellern im Norden der Stadt gestohlen. (JS)

