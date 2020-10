Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anwendungsfehler führt zu Selbstverletzung

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte sich ein 29-Jähriger im Erfurter Norden durch den Einsatz eines Tierabwehrsprays gegen einen Angreifer zur Wehr setzen. Ein Unbekannter versuchte den 29-Jährigen zu schlagen. Der Versuch schlug jedoch fehl, was dem 29-Jährigen genügend Zeit gab, ein Tierabwehrspray zu zücken und gegen den Unbekannten zu richten. Der Verteidigungsversuch ging aber ebenso nach hinten los und der Strahl des Pfeffersprays traf den Benutzer selbst. Der Angreifer floh in der Folge in unbekannte Richtung. Für den 29-Jährigen wurde ein Rettungswagen bestellt. (TH)

