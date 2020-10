LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Kranichfelder Straße auf Höhe des Samuel-Beck-Weges ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn. Ein Autofahrer wollte auf Höhe des Samuel-Beck-Weges verbotenerweise wenden. Dabei übersah er die von hinten herannahende Straßenbahn der Linie 4. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Tram, wobei das Fahrzeug ca. 30 m mitgeschliffen wurde. Sowohl die drei Fahrzeuginsassen, als auch der Straßenbahnfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in die beiden Erfurter Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt. (FG)

