Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Fitnessstudio

Erfurt (ots)

Am 24.10.2020 um 0:32 Uhr wurde in einem Fitnessstudio in der Kranichfelder Straße Einbruchsalarm ausgelöst. Die umgehend entsandten Einsatzkräfte mussten feststellen, dass ein Fenster neben der Eingangstür aufgehebelt und der angrenzende Tresenbereich durchwühlt wurde. Entwendet wurde aus einer Schublade eine Spendendose mit 600 EUR Inhalt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. (FG)

