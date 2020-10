Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Es geht schon wieder los

Erfurt (ots)

Erst Anfang der Woche wurden die neuen E-Scooter im Stadtgebiet Erfurt aufgestellt. Bereits am ersten Wochenende stellten Beamte des Inspektionsdienst Erfurt Süd während den Streifenfahrten im Stadtgebiet mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss und berauschenden Mitteln auf den Mietrollern fest.

Den Anfang machte Samstagmorgen gegen 0:35 Uhr ein 19jähriger, welcher in der Meienbergstraße auf so einem E-Scooter unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem stand der junge Mann noch unter dem Einfluss von Cannabis. Samstagabend um 23:45 Uhr erwischte es dann einen 21jährigen in der Johannesstraße, der ebenfalls mit 0,59 Promille Atemalkohol unterwegs war. Sonntagmorgen um 0:45 Uhr stellten die Beamten eine 21jährige Frau mit 0,7 Promille Atemalkohol in der Erfurter Innenstadt fest. Den Abschluss bildete um 02:50 Uhr ein 19jähriger, bei dem der Drogenvortest positiv auf die Einnahme von THC reagierte. Alle vier jungen Leute erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Die Polizei weist nochmal darauf hin, dass für E-Scooter Nutzer die gleichen Regeln im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelten wie für Autofahrer. (FG)

