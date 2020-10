Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieser Kauf ging mächtig schief

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags hatte ein 47-jähriger Mann wenig Glück. Nachdem er in einem Lokal der Erfurter Innenstadt mit vier ihm unbekannten Männern reichlich Alkohol konsumierte, erwähnten diese, dass sie ihm Kokain besorgen könnten. 100 Euro bezahlte der Mann im Voraus. In der Folge erhielt er weder die erhoffte Ware noch sein Geld zurück. Stattdessen schlugen die unbekannten Männer später gemeinschaftlich auf den Unglückspilz ein. Dieser kam nicht nur mit einem blauen Auge, sondern auch mit einer Strafanzeige wegen versuchten Erwerbs von Kokain davon. Auch gegen die vier Unbekannten wird ermittelt

