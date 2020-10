Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken überschlagen

Sömmerda (ots)

Eine 46jährige Fahrerin eines VW verlor am Sonntag in den Mittagsstunden die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich in der Folge auf der B 85 in der Nähe von Kölleda. Glücklicherweise erlitt die Dame bei dem Unfall nur leichte Verletzungen und konnte selbst aus dem Fahrzeug gelangen. Neben der Polizei kamen hier auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte stattliche 2,23 o/oo an. Das war scheinbar auch die Ursache des Unfalls. Weiterhin kam heraus, dass die 46jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Es folgte neben der medizinischen Behandlung im Krankenhaus auch eine Blutentnahme. Bei dem VW ist ein Totalschaden eingetreten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (TG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell