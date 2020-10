Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Und nächtlich grüßt das Murmeltier

Erfurt (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in einer Bar in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Vorfällen, zu denen die Polizei ausrücken musste. Zunächst sprühten ein 19- und ein 22-Jähriger mit einem Tierabwehrspray und einem nicht gekennzeichneten Pfefferspray in den Toilettenbereich des Etablissements, so dass drei Personen mittleren Alters Augenreizungen erlitten. Ob die Motivation der beiden Täter zum Einsatz der Reizstoffsprühgeräte hierbei in der Beseitigung von ortsbedingt typischen Geruchsbelästigungen lag, ist nicht bekannt. Die Tatmittel konnten bei den Tätern aufgefunden und sichergestellt werden. Später in der Nacht wurde die Polizei folgend erneut in die Bar gerufen, wo sie abermals auf die zwei Unruhestifter vom Abend und darüber hinaus noch auf einen dritten Täter trafen. Die Gruppierung hatte nun eine Fensterscheibe und eine Jalousie beschädigt und wurde von dem Barbetreiber zur Rede gestellt. Hierbei setzte der 22-Jährige ein zwischenzeitlich neu erworbenes Tierabwehrspray gegen den 58-jährigen Geschädigten ein, so dass dieser leicht verletzt wurde. Darüber hinaus schlug der dritte Täter mit einem herausgerissenen Hinweisschild in Richtung des Geschädigten, welcher sich nun ebenfalls mit dem Einsatz von Tierabwehrspray revanchierte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Täter im weiteren Verlauf durch die Polizei gestellt werden. Der 19- und der 22-Jährige wurden folgend in Gewahrsam genommen und verbrachten die Nacht in einem weniger geselligen Etablissement der Polizei. Bei dem 19-Jährigen konnte darüber hinaus eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Das Trio erwartet nun mehrere Anzeigen. (NJ)

