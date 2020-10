Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erst mal Schluss

Erfurt (ots)

Wiederholt wurde ein 39-Jähriger am Steuer seiner Autos erwischt, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Drogen stand. Bereits zum vierten Mal hatten ihn die Beamten dieses Jahr in einer Kontrolle und wieder konnte er das nötige Dokument nicht vorweisen und wieder schlug der Drogenschnelltest positiv an. Um sicherzugehen, dass er das Fahren sein lässt, wurde nun nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sein Sportwagen eingezogen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell