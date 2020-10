Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In die Kasse gegriffen

Erfurt (ots)

Ein Diebesduo flog heute in der Erfurter Innenstadt auf. Die beiden Männer betraten den Kunsthandel und einer der Herren lenkte die Mitarbeiterin ab. In einem günstigen Moment griff der andere in die Kasse und gelangte so an über 200 EUR Bargeld. Beide stürmten aus dem Laden, die Verkäuferin nahm die Verfolgung auf und rief um Hilfe. Mit Unterstützung eines Zeugen konnte einer der Diebe gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde das gestohlene Geld aufgefunden. Von seinem Kompagnon fehlt bisher jede Spur. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell