Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkästen geknackt

Sömmerda (ots)

16 Briefkästen knackten Unbekannte in der Franz-Mehring-Straße in Sömmerda. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 1000 EUR an. Ob aus den Briefkästen etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. (JS)

