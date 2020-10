Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Montag zu Dienstag auf dem Betriebshof der EVAG an einer Straßenbahn zu schaffen. Die ungebetenen Gäste versuchten eine Schiebetür aufzuhebeln, um in die Tram zu gelangen. Vermutlich wollten die Diebe den Fahrscheinautomaten knacken. In die Straßenbahn gelangten die Langfinger nicht, aber der entstandene Schaden ist erheblich. 5000 EUR Sachschaden entstand an der Tür. Bereits Anfang des Monats hatten Diebe versucht so an das Geld des Fahrkartenautomates zu kommen. Auch hier war der Versuch missglückt. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

