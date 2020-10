Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwan im Glück

Erfurt (ots)

Einen Schwan von der Autobahn zu retten macht man auch nicht alle Tage. So geschehen ist dies gestern Nachmittag auf der A71 in Richtung Sangerhausen. Polizei Kräfte aus Erfurt wurden von der Leitstelle alarmiert und zu dem Einsatz gesandt. Mehrere Anrufer hatten mitgeteilt, dass sich das Tier auf der Autobahn befindet. Während die Polizei im Anmarsch war, stoppte bereits ein Pkw auf der Fahrbahn und versuchte das Tier von der Straße zu bekommen. Als die Polizisten eintrafen griff ein Beamter beherzt zu. Mit seiner Jacke gelang es ihm den großen Vogel einzufangen und ihn am Straßenrand zu halten. Die hinzugezogenen Feuerwehrleute nahmen sich dem Tier an und entließen den Schwan in Mittelhausen unversehrt wieder in die Freiheit.(JS)

