Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angegriffen

Erfurt (ots)

Drei junge Männer mit Migrationshintergrund wurden gestern Abend im Bereich der Wendenstraße von Unbekannten angegriffen. Gegen 21:00 Uhr stiegen drei Unbekannte in die Straßenbahnlinie Nummer 3 und verwickelten einen 21-Jährigen Mann in ein Gespräch. Einer der Täter führte versteckt ein Messer mit sich und zeigte dem jungen Mann den Gegenstand. Er forderte ihn auf seinen Rucksack zu öffnen und fragte nach Bargeld. Erst als der Syrer dem Trio eine Powerbank übergab ließen diese den Mann zufrieden und stiegen aus der Bahn aus. Gegen 21:40 Uhr kam es zu einem zweiten Vorfall in dem Bereich. Zwei junge Männer warteten an der Straßenbahnhaltestelle, als sie von einem Trio angepöbelt und beleidigt wurden. Ein 20-jähriger Albaner wurde mit Fäusten traktiert, einer der Angreifer hatte ein Messer in der Hand. Als sich die beiden Opfer in eine Straßenbahn retten wollten, versuchten die drei Unbekannten die Männer wieder heraus zu ziehen. Der Tram Fahrer schloss die Türen und das Trio flüchtete. Der 20-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, sein 17-jähriger Landsmann blieb unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Angreifern möglicherweise um ein und dasselbe Trio. Der Mann mit dem Messer war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180cm groß und trug eine Jeans Jacke und hatte gelocktes Haar. Einer der Täter hatte ein Fahrrad dabei. Die Ermittlungen zu den beiden Sachverhalten dauern noch an. (JS)

