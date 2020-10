Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots)

Zeugen stellten gestern Morgen einen Einbrecher in der Erfurter Innenstadt. Der Mann war in den frühen Morgenstunden in ein Restaurant eingestiegen und beim Verlassen des Lokals wurde er erwischt. Es stellte sich heraus, dass der 47-Jährige Bargeld, Autoschlüssel und ein Smartphone mitgehen ließ. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Mann festgehalten werden. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, bei diese erreichte er einen Wert von 1,6 Promille. Aus Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (JS)

