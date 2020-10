Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Straßenbahn zusammen gestoßen

Erfurt (ots)

In der Schillerstraße stieß gestern früh ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 56-jährige Fahrer wollte auf Höhe der Straße am Stadtpark wenden und achtete nicht auf die neben ihm fahrende Straßenbahn. Der VW und die Straßenbahn stießen zusammen. Die Tram wurde bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt, auch das Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Weder die Fahrer, noch die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. (JS)

