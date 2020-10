Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Klopapier und Fahrräder

Erfurt (ots)

Diebe machten sich in Kellern im Stadtgebiet von Erfurt zu schaffen. Sie hatten es hauptsächlich auf hochwertige Fahrräder, aber auch auf Klopapier abgesehen. In der Gneisenaustraße wurden drei Fahrräder aus zwei Mehrfamilienhäusern gestohlen. Auch in der Peter-Cornelius-Straße wurde zwei Mountainbikes entwendet. Fahrräder verschwanden auch in der Lowetscher Straße und in der Gisperslebener Straße aus Kellern. Klopapier und Sektflaschen ließen Diebe aus einem Keller in der Ernst-Schneller-Straße mitgehen. Insgesamt beläuft sich der Wert der Beute auf mehrere tausend Euro. Gestern Abend wurde ein Langfinger in der Elbestraße auf frischer Tat erwischt. Der Unbekannte hatte gerade ein Vorhängeschloss zerstört und wollte in eine Kellerbox einbrechen. Ein Mieter überraschte den Mann und der Dieb konnte unerkannt flüchten. (JS)

