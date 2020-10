Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Plane aufgeschlitzt

Erfurt (ots)

Am Freitag bemerkte ein LKW Fahrer, dass die Plane seines Aufliegers aufgeschlitzt worden ist. Vermutlich hatten sich die Diebe in der Nacht zu Freitag auf einem Rastplatz an der A71 an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht, während der Fahrer im Führerhaus schlief. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400 EUR.

